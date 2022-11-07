Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı izle

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider olan Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Ligdeki son 4 maçında yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerin 5 eksikle Sivasspor'a karşı mücadele edeceği maçın yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 13:50
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FB maçı izle

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig 13. haftasında, Ülker Stadı'nda ligin lideri Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Hüseyin Göçek yönetimindeki maçta sarı lacivertliler,i 26 puanla lider olarak başladıkları haftada galibiyet serisini devam ettirmek isterken Sivasspor da Kadıköy'de galibiyeti sağlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı tüm detayları...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemiyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı kanarya, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

SİVASSPOR'DA 3 FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

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