Haberler Fenerbahçe Arao: Daha başındayız

Arao: Daha başındayız

Fenerbahçe forması ile ilk golünü atan Willian Arao, "Çok mutluyum. Çocuğum artık benden zaten bir gol bekliyordu. Takımca güzel bir performans sergiledik. Büyük bir adım ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Şimdi yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak ve son 16 turu geldiğinde o maçlara en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Arao: Daha başındayız
Fenerbahçe forması ile ilk golünü atan Willian Arao, "Çok mutluyum. Çocuğum artık benden zaten bir gol bekliyordu. Takımca güzel bir performans sergiledik. Büyük bir adım ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Şimdi yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak ve son 16 turu geldiğinde o maçlara en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.
DİĞER
Ünlü oyuncu Hazal Kaya eski ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar açıklandı: Hazal Kaya 7 aylık kira bedelini…
Ünlüler akın etti! Eski aşıklar Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu köşe kapmaca oynadı, Seranay Sarıkaya ise tarzıyla büyüledi
Buruk'un derbi planı belli oldu!
İşte Şenol Güneş'in imha planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Patron ne diyorsa o! Jorge Jesus 3.5 ayda başardı
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı!
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Daha Eski
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:52
Ezber bozan adam! 155 günde... Ezber bozan adam! 155 günde... 22:52
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 22:44