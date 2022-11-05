Arao: Daha başındayız

Fenerbahçe forması ile ilk golünü atan Willian Arao, "Çok mutluyum. Çocuğum artık benden zaten bir gol bekliyordu. Takımca güzel bir performans sergiledik. Büyük bir adım ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Şimdi yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak ve son 16 turu geldiğinde o maçlara en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.
Fenerbahçe forması ile ilk golünü atan Willian Arao, "Çok mutluyum. Çocuğum artık benden zaten bir gol bekliyordu. Takımca güzel bir performans sergiledik. Büyük bir adım ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Şimdi yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak ve son 16 turu geldiğinde o maçlara en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.