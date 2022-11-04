FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den annesi için duygusal paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 yendiği maçta bir gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, attığı golün ardından "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü kameralara göstermişti. Genç yıldız, mücadele sonrası da sosyal medyadan annesine seslenmeyi ihmal etmedi.

17 yaşındaki genç futbolcu annesine ithaf ettiği görselde, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.