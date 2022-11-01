Fırsat haftası

Süper Lig'de maç eksiğine rağmen zirvedeki yerini koruyan F.Bahçe, 13. haftada Kadıköy'de Sivas'ı konuk edecek. En yakın takipçisi A. Demirspor haftayı (bay) geçecek. G.Saray- Beşiktaş, Trabzon-Konya kapışacak. Başakşehir, Hatay deplasmanına gidecek. Hedef; 3 puanı alıp arayı iyice açmak.
SüperLig'de maç eksiğine rağmen zirvedeki yerini koruyan F.Bahçe, 13. haftada Kadıköy'de Sivas'ı konuk edecek. En yakın takipçisi A. Demirspor haftayı (bay) geçecek. G.Saray- Beşiktaş, Trabzon-Konya kapışacak. Başakşehir, Hatay deplasmanına gidecek. Hedef; 3 puanı alıp arayı iyice açmak.