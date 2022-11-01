Haberler Fenerbahçe Büyütülecek bir şey yok!

Büyütülecek bir şey yok!

Jesus'un İstanbulspor maçında ayağıyla müdahalede bulunduğu futbolcu İbrahim Yılmaz, açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Büyütülecek bir şey yok!
Jesus'un İstanbulspor maçında ayağıyla müdahalede bulunduğu futbolcu İbrahim Yılmaz, açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.
DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için olay iddia! Yabancı hakem gerçeği ortaya çıktı...
HAVA DURUMU | İstanbul güne yoğun sisle başladı
Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar
Düello! İşte Jesus ile Güneş'in futbol felsefesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar
Düello! İşte Jesus ile Güneş'in futbol felsefesi...
Son dakika İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?
Kasım ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Altında anlık son durum (1 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:05
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 01:04
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:03
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 00:58
Zafer Başakşehir'in Zafer Başakşehir'in 00:21
Antalya tam gaz Antalya tam gaz 00:19
Daha Eski
Fener silindiri Fener silindiri 00:16
Başakşehir evinde güldü! Başakşehir evinde güldü! 23:39
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor 23:39
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! 23:39
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği 23:39
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 23:38