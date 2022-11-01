Büyütülecek bir şey yok!

Jesus'un İstanbulspor maçında ayağıyla müdahalede bulunduğu futbolcu İbrahim Yılmaz, açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.
Jesus'un İstanbulspor maçında ayağıyla müdahalede bulunduğu futbolcu İbrahim Yılmaz, açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.