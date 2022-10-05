Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

İlk iki maçından 4 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılıp gruptan çıkma yolunda avantajı yakalamak istiyor.

Kritik müsabaka öncesi Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus ve futbolculardan İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Jorge Jesus: İki takım için de zor bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Biz de kazanıp, gruptan çıkmak için puanları almak istiyoruz. Çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız.



Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullanıp rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için olumlu bir şey.



AEK maçı riskli bir maç olabilir, bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Aklımızdan çıkarmamız gerekiyor.

Lig veya Avrupa maçı olsun fiziksel olarak oyuncularımdan ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Hem fiziksel ve hem de taktiksel olarak bütün güçlerini kullanmalarını istiyorum. Bunlar yüzünden çok fazla yorgun olabiliyorlar ama Fenerbahçe'yi de güçlü yapan bu.



Her takım deplasmanda oynadığı zaman gol atmakta zorlanabilir. En iyi takım olsanız da deplasmanda gol atmak zor olabilir. Manchester City ve Real Madrid olsanız da bu geçerli. Biz her maçta gol atmaya çalışan bir ekibiz.

İSMAİL YÜKSEK: TAKIMDA İNANILMAZ BİR REKABET VAR

İsmail Yüksek: Çok çalışıyorum, teknik heyet dahil kendi mental ve teknik ekibim var onlarla beraber çalışıyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım.

Çok çalışıyorum, teknik heyet dahil kendi mental ve teknik ekibim var onlarla beraber çalışıyorum. Gelişime açık olduğumu düşünüyorum, elimden geleni yapıyorum. Bu yaz sadece 3 gün tatil yaptım.

Jorge Jesus hocamızın bana dokunuşları oldu. Onun benden ne istediğini biliyorum, farklı bir mevkide oynuyorum ve hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Yetiştirdiği oyuncular belli.

Takımda inanılmaz rekabet var, bu da hocanın başarısı. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor.