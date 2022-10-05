Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı öncesi konuştu: Rakipler bizi çözmekte zorlanıyorlar

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan İsmail Yüksek, AEK Larnaca maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus, "İki takım için de zor bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Biz de yarın kazanıp, gruptan çıkmak için puanları almak istiyoruz. Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullanıp rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için olumlu bir şey." dedi. İşte o sözler..