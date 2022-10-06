Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe kazanmak ve puanını 7 yapmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de 3 futbolcunun eksikliği bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 10:10
FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Sarı lacivertli ekip, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 76 38 22 16 109 74
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 248 91 54 103 316 361

KUPA 2'DE 131. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…
Sosyetik çift Etiler'de dehşeti yaşadı! Dilara Sevilla ve eşi trafikte cam şişeli saldırıya uğradı neye uğradığını şaşırdı!
Geceye Haaland ve Messi damgası! Rekor...
G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i
Jesus kanunları! Başarısının sırrı o ayrıntılarda
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geceye Haaland ve Messi damgası! Rekor... Geceye Haaland ve Messi damgası! Rekor... 09:46
Tom Brady ile Gisele Bündchen'in ayrılık aşamasında! Tom Brady ile Gisele Bündchen'in ayrılık aşamasında! 09:25
Sevilla'da flaş gelişme! Lopetegui... Sevilla'da flaş gelişme! Lopetegui... 08:43
Olay sözler! "Beşiktaş Ismael'le şampiyonluğa koşamaz" Olay sözler! "Beşiktaş Ismael'le şampiyonluğa koşamaz" 08:13
Şampiyonluk sendromu Şampiyonluk sendromu 06:38
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:06
Daha Eski
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:05
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 00:02
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Icardi ile Wanda Nara görüşmesinde çığlıklar... Icardi ile Wanda Nara görüşmesinde çığlıklar... 23:23
Şaşırtan Cenk gelişmesi! 547 gündür... Şaşırtan Cenk gelişmesi! 547 gündür... 23:23
Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... Okan Buruk'tan flaş karar! Muslera... 23:23