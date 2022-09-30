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Gol atmak görevim

Derbi günü 29 yaşına girecek olan Michy Batshuayi, “Alacağım en iyi doğum günü hediyesi galibiyet olur. Gol atarsam kendimi çok iyi hissedeceğim. Zaten görevim bu” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Gol atmak görevim

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu... Belçikalı forvet, "Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak hedefimiz, temennimiz bu büyük derbiyi kazanmak" dedi. Pazar günü 29 yaşına girecek olan Batsman şu ifadeleri kullandı: "Alacağım en iyi doğum günü hediyesi derbi zaferimiz olur. Gol atarsam kendimi çok iyi hissedeceğim. Gol atmak zaten benim görevim. İyi bir stadyumda oynayacağız. Ambians olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu Beşiktaş'ın. Bu bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir."

YÜZDE 100 OLMASA DA HAZIRIM

Batshuayi, "Başlangıçta çok iyi hazırlık sürecim olmadı. Yüzde 100 değilim ama kendimi iyi hissediyorum. Milli Takımdan döndükten sonra daha da iyi hissediyorum. Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum. Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum." diye konuştu.

NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Batshuayi gol atarsa sevinip sevinmeyeceği hakkındaki soruya; "Önemli olan maçta gol atmak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz" karşılığını verdi.

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