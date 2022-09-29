Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk ile pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Luan Peres ile Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.