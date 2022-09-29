Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 20:06
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk ile pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Luan Peres ile Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu getirmişti Jorge Jesus yüzüne bile bakmadı! Fenerbahçe’de yıldız ismin yeni adresi belli oldu…
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a büyük şok! Georges Kevin Nkoudou'dan kötü haber...
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş!
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus kararını verdi! İleri ikili onların
Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..."
30 EYLÜL CUMA HUTBESİ | Cuma hutbesinin konusu nedir?
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! 19:40
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! 18:55
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! 18:27
Türkiye - Hırvatistan | CANLI Türkiye - Hırvatistan | CANLI 18:00
Eski Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı Eski Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı 17:46
Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." 17:30
Daha Eski
"İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa Etabı, 'Ritim ve Hız' konseptiyle koşulacak 17:20
G.Saray Adana Demirspor'a G.Saray Adana Demirspor'a 17:02
Kartal derbi öncesi taktik çalıştı Kartal derbi öncesi taktik çalıştı 16:53
Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu 16:34
ZTK 3. Tur kura çekim tarihi açıklandı ZTK 3. Tur kura çekim tarihi açıklandı 16:30
Ülkemizi temsil edecek! Ülkemizi temsil edecek! 16:26