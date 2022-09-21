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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un başarısı sadece saha içinde kalmayacağa benziyor. Portekizli hoca, kariyerinde birçok yıldızı parlatmış ve yüksek bedellere transfer olmasını sağlamıştı. Tecrübeli hoca bu başarısını Fenerbahçe'de de tekrarlayabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı getiren teknik direktör Jorge Jesus camianın tam anlamıyla sevgilisi olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Takvim'in haberine göre, herkesin övgü yarışına girdiği Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler'e katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Fenerbahçe, Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığı sayesinde önemli bir maddi gelire de kavuşabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİLER

68 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca çok sayıda yıldızın rekor transferinde önemli pay sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Benfica ve Sporting Lizbon yıllarında Jesus'un yönetiminde büyük gelişim gösteren Darwin Nunez, Angel Di Maria, Bruno Fernandes, Axel Witsel ve David Luiz'in başını çektiği çok sayıda isim bol sıfırlı ücretler karşılığında satılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Portekizli hocanın potansiyelli futbolcular üzerindeki bu olumlu etkisi Fenerbahçe'de kendisini göstermeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Attila Szalai'deki gelişim dikkat çekici.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

YÖNETİM ÇOK UMUTLU

Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

Geçmiş yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

İŞTE JESUS'UN PARLATTIĞI BAZI YILDIZLAR:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye dev gelir!

İSİM TAKIM ALIŞ SATIŞ

Darwin Nunez Benfica 34 milyon Euro 75 milyon Euro.

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