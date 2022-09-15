Mert Hakan Yandaş Rennes maçı sonrası açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa ekibi Rennes'e konuk oldu. Müsabaka 2-2'lik skorla berabere tamamlanırken, Mert Hakan Yandaş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yandaş, "Topa daha fazla sahip olmalıydık. Bize yakışmayan iki gol yedik. Üzerine mutlaka çalışacağız. Hocamız zaten detaycı biri." ifadelerini kullandı.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Taraftarımız bu akşam yanımızdaydı. Allah onlardan razı olsun, müthiş bir atmosfer yarattılar. Nasıl zorluklar çektiklerini de biliyoruz.Topa daha fazla sahip olmalıydık. Bize yakışmayan iki gol yedik. Üzerine mutlaka çalışacağız. Hocamız zaten detaycı biri."