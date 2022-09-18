Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Avrupa'da Rennes deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe evinde kazanarak milli araya moralli gitmek için sahaya çıkıyor. Alanyaspor zorlu deplasmandan puanlar çıkartmak istiyor.

Kadıköy'deki zorlu karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş yapacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Hassan

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.