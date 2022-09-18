Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Kadıköy'de Alanyaspor'dan 3 puan alarak milli hafta arasına moralli gitmek istiyor. Alanyaspor deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 19:55
Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Avrupa'da Rennes deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe evinde kazanarak milli araya moralli gitmek için sahaya çıkıyor. Alanyaspor zorlu deplasmandan puanlar çıkartmak istiyor.

Kadıköy'deki zorlu karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş yapacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Hassan

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

DİĞER
Antalyasporlu Shoya Nakajima oyuna girdikten saniyeler sonra kırmızı kart gördü! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Bulut'tan penaltı isyanı! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
Fırtına'dan müthiş geri dönüş!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor
F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! 19:46
Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık 19:36
Bartra: Adil olan sonuç buydu! Bartra: Adil olan sonuç buydu! 19:29
Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor 19:21
Villarreal ile Sevilla yenişemedi! Villarreal ile Sevilla yenişemedi! 19:21
Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Fırtına'dan müthiş geri dönüş! 19:06
Daha Eski
İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı 18:59
Bodrum Manisa'ya takıldı! Bodrum Manisa'ya takıldı! 18:46
F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu 18:28
Everton 3 puanı tek golle aldı! Everton 3 puanı tek golle aldı! 18:26
Monza Juve'yi devirdi! Monza Juve'yi devirdi! 18:21
Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un 18:17