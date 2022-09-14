Sıfırdan zirveye

Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer ve Avrupa'da başarı parolasıyla girdiği sezonun ilk maçını Ümraniyespor ile yapmıştı. Kanarya, 3-2 geriye düştüğü maçta uzatma bölümünde 3-3'ü bulmuştu. Rahat bir pozisyonda Gustavo Henrique meşin yuvarlağı taca atınca stattan ıslık sesleri yükselmişti. Sosyal medyada da tecrübeli savunma oyuncusunun Fenerbahçe seviyesine olmadığı konuşuluyordu. Ancak teknik direktör Jorge Jesus öğrencisine sahip çıktı. Ona olan güvenini aktardı. 29 yaşındaki futbolcu da formunu artırdı. Son olarak Dinamo Kiev maçında 1 gol, 1 asistle maçın oyuncusu seçilen Henrique alkışı toplamaya başladı. Taraftarla çabuk barışıp, onların gözdesi oldu.