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Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de oynanan futbol taraftarın yüzünü güldürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde bambaşka bir çehreye bürünen sarı-lacivertlilerde oynanan etkili futbol, istatistiklere de yansımış durumda. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:22
Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Jorge Jesus'un öğrencileri, karşılaşmaların başlama düdüğüyle birlikte müthiş bir iştahla oynuyor ve rakibi kendi yara alanından kolay çıkarmıyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Bu durum istatistiklere yansımış durumda.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

RAKİP SAHADA EN FAZLA TOP ÇALAN TAKIM

Süper Lig'de bu sezon, rakip yarı sahada maç başına en fazla top çalan takım Fenerbahçe

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, maç başına 8.7 ile bu alanda zirvede bulunuyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

İkinci basamakta ise Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş yer alıyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Siyah-Beyazlılar maç başına 6.4 ile mücadele ediyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Başakşehir 5.7, Sivasspor 5.4 ve Alanyaspor 5 ile ilk 5 sırada yer alan takımlar…

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Fenerbahçe son oynadığı Alanyaspor maçında da gollerin büyük bölümünü bu şekilde buldu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Sarı-Lacivertliler, 5-0'lık skoru yakalamasına rağmen ön alandaki baskısını devam ettirdi.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Fenerbahçe'nin iştahı taraftarı da aşka getirmiş durumda…

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Kanarya'nın orta saha ve hücum oyuncuları ön alanda yapılan presi müthiş bir ahenk içerisinde gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Ancak içlerinden biri yaptığı ekstra işlerle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

CRESPO'NUN ENERJİSİ BİTMİYOR

Miguel Crespo bitmek bilmez enerjisi ile Fenerbahçe'ye büyük güç katıyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 1 gol,1 asist üretirken 6.6 top kazanım ve 4.2 rakip sahada top kazanım istatistiği ile dikkat çekiyor.

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