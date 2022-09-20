Fenerbahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede

Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.
Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, bu gollerin büyük bölümünü ön alanda yaptığı presle buldu.
Jorge Jesus'un öğrencileri, karşılaşmaların başlama düdüğüyle birlikte müthiş bir iştahla oynuyor ve rakibi kendi yara alanından kolay çıkarmıyor.
Bu durum istatistiklere yansımış durumda.
RAKİP SAHADA EN FAZLA TOP ÇALAN TAKIM
Süper Lig'de bu sezon, rakip yarı sahada maç başına en fazla top çalan takım Fenerbahçe…
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, maç başına 8.7 ile bu alanda zirvede bulunuyor.
İkinci basamakta ise Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş yer alıyor.
Siyah-Beyazlılar maç başına 6.4 ile mücadele ediyor.
Başakşehir 5.7, Sivasspor 5.4 ve Alanyaspor 5 ile ilk 5 sırada yer alan takımlar…
Fenerbahçe son oynadığı Alanyaspor maçında da gollerin büyük bölümünü bu şekilde buldu.
Sarı-Lacivertliler, 5-0'lık skoru yakalamasına rağmen ön alandaki baskısını devam ettirdi.
Fenerbahçe'nin iştahı taraftarı da aşka getirmiş durumda…
Kanarya'nın orta saha ve hücum oyuncuları ön alanda yapılan presi müthiş bir ahenk içerisinde gerçekleştiriyor.
Ancak içlerinden biri yaptığı ekstra işlerle dikkat çekiyor.
CRESPO'NUN ENERJİSİ BİTMİYOR
Miguel Crespo bitmek bilmez enerjisi ile Fenerbahçe'ye büyük güç katıyor.
Yıldız futbolcu bu sezon ligde 1 gol,1 asist üretirken 6.6 top kazanım ve 4.2 rakip sahada top kazanım istatistiği ile dikkat çekiyor.