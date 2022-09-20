Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.
Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
3 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST
Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma şansı buldu.
24 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Mergim Berisha takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Fenerbahçe'den ayrılan ve Alman ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, Bayern Münih'i yıkan isim olmuştu.
Berisha, attığı golle ilgili kısa bir yorum yaptı.
Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.
Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.
MAÇ ÖNCESİNDE NE DEMİŞTİ?
Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum.
Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız.
Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.
Bu arada Mergim Berisha'nın ailesinin Almanya'ya geldiği ve golcü ismin motivasyonunun arttığı belirtildi.
Berisha bu konuda ise "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.
HAFTANIN 11'İNDE YER ALDI
Mergim Berisha, Sportshau tarafından düzenlenen 11. haftanın 11'inde kendisine yer buldu.
Futbolcunun Bayern'e karşı attığı golle ilgili Augsburg taraftarları ise övgü dolu sözler sarf etti.
Yakın zamanda Berisha için, 'Bu takımda 8 gol atamaz' yorumları yapılmıştı.
7 GOL 2 ASİST
Golcü oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti.
Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynadı.
Berisha geride bıraktığımız günlerde, "Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama oraya giderek büyük bir pişmanlık yaşamadım" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti.