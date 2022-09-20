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Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bayern Münih ağlarını sarsarak Almanya'da gündem olmuştu. Yıldız futbolcu, attığı golle Alman basınında manşetleri süslerken, yapılan haberlerde "Sözünü tuttu" ifadelerine yer verildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 16:42
Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Bundesliga'nın 7'nci haftasında Augsburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Mergim Berisha bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Tecrübeli futbolcu müsabakanın 31'inci dakikasında Joshua Kimmich'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Mergim Berisha, 59'uncu dakikada Bayern Münih ceza sahası içinde yaşanan karambolde sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

3 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST
Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma şansı buldu.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

24 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Berisha, attığı golle ilgili kısa bir yorum yaptı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Alman basınında yer alan habere göre; golcü futbolcu, "Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz goller olur" ifadesini kullandı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Öte yandan Alman basınında Berisha'nın takıma adaptasyon konusunda problem yaşamadığı belirtilirken, "Berisha, Bayern maçı öncesi verdiği sözü tuttu" denildi.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

MAÇ ÖNCESİNDE NE DEMİŞTİ?
Mergim Berisha daha önce verdiği röportajda, "Bundesliga'nın en iyi takımına karşı oynamaktan mutluyum.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Sahada saklanacak değiliz. Cesur ve özgüvenli olacağız.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Kolay olmayacak ama sonunda kazanan biz olacağız" demişti.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Bu arada Mergim Berisha'nın ailesinin Almanya'ya geldiği ve golcü ismin motivasyonunun arttığı belirtildi.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Berisha bu konuda ise "Ben bir aile insanıyım. Ailemle çok iyi bir ilişkimiz var ve daha sık görüşeceğimiz için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

HAFTANIN 11'İNDE YER ALDI
Mergim Berisha, Sportshau tarafından düzenlenen 11. haftanın 11'inde kendisine yer buldu.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Futbolcunun Bayern'e karşı attığı golle ilgili Augsburg taraftarları ise övgü dolu sözler sarf etti.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Yakın zamanda Berisha için, 'Bu takımda 8 gol atamaz' yorumları yapılmıştı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

7 GOL 2 ASİST
Golcü oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol ve 2 asist üretmişti.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Berisha daha önce FC Salzburg, Altach, Magdeburg ve LASK takımlarında oynadı.

Mergim Berisha Bayern Münih'i yıktı Almanya'da gündem oldu! Fenerbahçe sonrası...

Berisha geride bıraktığımız günlerde, "Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama oraya giderek büyük bir pişmanlık yaşamadım" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti.

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