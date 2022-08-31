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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha Augsburg'a transfer oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Mergim Berisha'nın Augsburg'a transfer olduğu açıklandı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha Augsburg'a transfer oldu

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Mergim Berisha'nın Augsburg'a transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz.

"BUNDESLIGA'DA OYNAMAK HAYALİMDİ"

Alman yıldız da transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Berisha, "Augsburg'a transfer olduğum için çok mutluyum. Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Augsburg'da koşullar ideal ve U21'de oynadığım zamanlardan, çok arkadaşım var. Bu yüzden, buraya alışmak için uzun zamana ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. İlk maçımı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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