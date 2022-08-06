Sen neymişsin Lincoln

Slovacko maçında attığı 2 gol ve asistiyle yıldızlaşan Lincoln Henrique, Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi oldu. 2017-18 sezonunda Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha, başarısını çok çalışmasına borçlu... 2016'da verdiği bir röportajda, "Babamı 9 yaşında kaybettim. Bu yüzden erken olgunlaştım. Para kazanıp, aileye yardım edebilmek için futbol oynamak dışında imkanım yoktu" diyen yıldız, Gremio'daki idmanlara ek olarak özel çalışmalarla tekniğini geliştirdi... Öte yandan Slovacko kalecisi Nguyen, frikik golü için "Lincoln, harika bir gol attı. Çek Ligi'nin en üst seviyesinde bile topa böyle kaliteli vuracak birini bulamazsınız. Golü tekrar izledim. Böyle bir vuruşa asla hazırlanamazsınız" dedi.