Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçında Slovacko ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de hedef, Kadıköy'de oynanacak ilk maçta avantajlı skoru almak.

Fenerbahçe Slovacko maçı öncesi Jorge Jesus'un 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.



Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska



FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Slovacko maçı saat 20.00'de başlayacak ve Exxen ekranlarında naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.



Gustavo Henrique müsabakaya ilk 11'de başlayacak. Luan Peres ise yedeklerde bulunuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 243. MAÇINA ÇIKACAK!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.