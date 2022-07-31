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Slovacko cephesinden Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler"

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Çekya ekibinin teknik direktörü Martin Svedik eşleşme öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de oynanacak olan ilk maç öncesi konuşan Svedik, "Rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi eleyemeyecek." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 18:18
Slovacko cephesinden Fenerbahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler"

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımı ile kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk ayağı 4 Ağustos'ta Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik açıklamalarda bulundu. Eşleşme hakkında konuşan Svedik, "Rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi eleyemeyecek." dedi.

Slovacko'nun teknik patronu Fenerbahçe maçı hakkında, "Tipolojik olarak halen doğru forvetten yoksunuz. Bu yüzden transfer yapabiliriz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Ama rakibimiz Fenerbahçe kesinlikle bizi elemeyi başaramayacak. Biz kadromuzu da teslim ettik" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAMIZA GEREK YOK"
Fenerbahçe karşılaşmasının farklı bir maç olacağı fikrini savunan Slovacko'nun teknik direktörü, "Tamamen farklı bir oyun olacak. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Atmosfer konusunda da bir korkumuz yok. Çekingenliği ortadan kaldıracağız. Hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Bu tip takımlarla oynayabileceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.

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