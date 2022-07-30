Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, ikinci darbeyi sakatlıklar ile yaşadı... Takımda 5 oyuncunun sakatlandığı açıklandı. Yapılan kontrollerde; Ferdi Kadıoğlu'nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci'de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King'de burkulma, kaleci Altay Bayındır'da ise diz travması tespit edildiği açıklandı. Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Joao Pedro'nun ise üst adalesinde yırtık saptandığı ifade edildi. Oyuncuların tedavisine başlandığı açıklandı... Özellikle Joao Pedro ve kaleci Altay Bayındır'ın sahalara dönüşlerinin uzamasından endişe ediliyor... Kadroda yedek kaleci olarak Etruğrul Çetin yer alıyor. Altay'ın yetişmemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynanacak ilk maçta kaleyi Çetin koruyacak. Yedek kaleci transferi için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.