Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Rakibine 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne havlu attı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 08:39
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JORGE JESUS'UN BÜYÜK HATALARI

Fenerbahçe ilk yarım saat oyunu tamamen karşı alana yıktı. Futbolcular hırslıydı, önde etkili baskı yapıyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Ancak üçüncü bölgede üretkenlik için gereken aksiyon çok yetersizdi. Valencia, Joshua King birbirlerini tanımadıklarından aralarında olumlu bağlantıyı kuramıyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Rakip kenarları yardımlaşmalı, iyi kapattığından kanatlar işlemiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Devrenin son 15 dakikasında Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin baskısını kırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

İkinci yarı yine Fenerbahçe atak başladı ama 4 dakika içinde her şey ters yüz oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Önce İsmail ikinci sarıdan kırmızı gördü, bana göre hakemin kararı çok ağırdı. Yoruma açık olmaması lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Kırmızıdan kısa süre sonra da Dinamo Kiev skor avantajı yakalayınca işler çıkmaza girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Fenerbahçe yine oyunu bırakmıyordu, baskıyı sürekli artırıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Bu sefer Valencia kazanılan penaltıyı kaçırınca moraller de çöktü. Ama futbol bu, belli olmuyor rakibin başarılı kalecisi önemli bir zamanlama hatası yapınca Szalai son dakikada skoru eşitledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Ancak uzatma çok riskliydi. Bir kişi eksiksin, yorulmuşsun değişiklerle düzen iyice arızaya uğramış, orta sahanın yükü bir tek Crespo'ya kalmış.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Uzatmanın tümünde sürekli gol arayan Dinamo Kiev en sonunda aradığını buldu ve turu geçti. Tabii ki Lucescu'yu ve talebelerini zoru başardıkları için kutlamak lazım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Gelelim Jorge Jesus'a; dün gece çok kötü bir teknik direktörlük sınavı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Fizik gücü çok yetersiz İrfan Can ile ilk yarıyı takıma bir kişi eksik oynattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Takımın en güçlü ve etkili prescisi genç İsmail, ama sarı kartı olduğundan bence devrede Crespo'yla değiştirmeliydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı yorumu!

Lincoln yerine de takımı tanıyan Zajc'ı almalıydı ki bunlar çok ciddi hatalar.

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