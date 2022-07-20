Haberler Fenerbahçe 352 bin adetle forma rekoru

352 bin adetle forma rekoru

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forma satışında tüm zamanların kulüp rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni sezon forma lansmanını gerçekleştiren sarı- lacivertliler, 2021-2022 sezonu forma satışında kulüp rekoru kırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
352 bin adetle forma rekoru
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forma satışında tüm zamanların kulüp rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni sezon forma lansmanını gerçekleştiren sarı- lacivertliler, 2021-2022 sezonu forma satışında kulüp rekoru kırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; geçen sezon satılan toplam forma sayısı 352 bin adet oldu.
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