352 bin adetle forma rekoru

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forma satışında tüm zamanların kulüp rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni sezon forma lansmanını gerçekleştiren sarı- lacivertliler, 2021-2022 sezonu forma satışında kulüp rekoru kırıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forma satışında tüm zamanların kulüp rekorunun kırıldığını açıkladı. Yeni sezon forma lansmanını gerçekleştiren sarı- lacivertliler, 2021-2022 sezonu forma satışında kulüp rekoru kırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; geçen sezon satılan toplam forma sayısı 352 bin adet oldu.