Haberler Fenerbahçe Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Flamengo'nun yeni transferi Everton Cebolinha, Brezilya temsilcisine imza atmasının ardından basın toplantısında konuştu. Everton yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü ve eski hocası Jorge Jesus hakkında konuştu. Everton yaptığı konuşmada Jesus'un, kendisinin gerçek mevkiinde oynatmadığını ve bu durumun, kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 12:36
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında, eski öğrencisi konuştu.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Bir dönem Benfica'da Jesus ile beraber çalışan Everton, Flamengo'ya imza atmasının ardından önemli ifadelerede bulundu.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Everton, geçtiğimiz Perşembe günü Flamengo tarafından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere toplantı düzenledi.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Benfica'dan 13.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonuslar eşliğinde transfer oldu.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Everton, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Jorge Jesus hakkında konuşurken, eski hocasının tutumundan hoşlanmadığını dile getirdi.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Yıldız oyuncu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

"Ben, daha çok sol kanatta oynayan bir oyuncuyum. Alışkın olduğum mevki burası ama Benfica'da, başka pozisyonlarda görevlendirildi.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Jesus, hangi pozisyonunda benim için daha ideal olduğunu her zaman söylüyordu ama orta saha oyuncusu olmadığımı herkes biliyor.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Jesus'un bana karşı bu tavrı, beni rahatsız eden bir şeydi.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Benfica'da oynadığım son bir kaç sezonda 43 gol atmıştım, bu bir kanat oyuncusu için oldukça iyi bir rakamdı.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Ancak bana savunma yaptırmaya çalıştı. Bununla beraber, taktiklerde savunma çalışmaya başladım. Gelişimim bu yönde olmaya başlamıştı.

Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Son iki sezon benim için pek iyi geçmedi ve bu da, oyunumu etkiledi.

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