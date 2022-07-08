Everton'dan Jorge Jesus eleştirisi! "Beni yanlış yerde oynattı"

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında, eski öğrencisi konuştu.
Bir dönem Benfica'da Jesus ile beraber çalışan Everton, Flamengo'ya imza atmasının ardından önemli ifadelerede bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında, eski öğrencisi konuştu.
Bir dönem Benfica'da Jesus ile beraber çalışan Everton, Flamengo'ya imza atmasının ardından önemli ifadelerede bulundu.
Benfica'dan 13.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonuslar eşliğinde transfer oldu.
Everton, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Jorge Jesus hakkında konuşurken, eski hocasının tutumundan hoşlanmadığını dile getirdi.
Yıldız oyuncu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Ben, daha çok sol kanatta oynayan bir oyuncuyum. Alışkın olduğum mevki burası ama Benfica'da, başka pozisyonlarda görevlendirildi.
Jesus, hangi pozisyonunda benim için daha ideal olduğunu her zaman söylüyordu ama orta saha oyuncusu olmadığımı herkes biliyor.
Jesus'un bana karşı bu tavrı, beni rahatsız eden bir şeydi.
Benfica'da oynadığım son bir kaç sezonda 43 gol atmıştım, bu bir kanat oyuncusu için oldukça iyi bir rakamdı.
Ancak bana savunma yaptırmaya çalıştı. Bununla beraber, taktiklerde savunma çalışmaya başladım. Gelişimim bu yönde olmaya başlamıştı.
Son iki sezon benim için pek iyi geçmedi ve bu da, oyunumu etkiledi.
Sonuç olarak buradayım ve artık Flamengo'ya odaklandım.
Her futbolcu, Flamengo formasıyı giymeyi hayal eder.
Brezilya ve Güney Amerika futbolunda Flamengo, önemli bir konumda ve burada geçirdiğim süre boyunca mutlu olmayı umuyorum."