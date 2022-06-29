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FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk ve 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Shamal ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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