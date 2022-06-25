TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Fenerbahçe, ön libero transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.
Fenerbahçe, ön libero transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Luiz Gustavo'nun yerine istediği ön libero adayları netleşti.
Jesus'un listesinde 1 numara ise Carvalho.
Portekizli teknik adamın ısrarla istediği 30 yaşındaki dinamoda Betis, 5 milyon Euro bandına düştü.
Sarı-lacivertliler bu rakamı 2.5, 3 milyona düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
Oyuncu tarafında ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, İspanyolların ikna edilmesinin an meselesi olduğu bildirildi.
Carvalho, 49 maçta 4 gol, 5 asist katkısı sağladı.
Flamengo; Arao'nun maaş yükünden kurtulmayı düşünüyor ve sarı-lacivertlilerden yaklaşık 3 milyon Euroluk bir teklif bekliyor.
Bu teklifin durumu da Carvalho'nun transferine bağlı olarak netleşecek.
Arao, 28 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Belçika'da kiralık oynadığı Mechelen'den Lommel'e dönen 23 yaşındaki Souza ise kariyerini 2. Lig'de yer alan kulüpte sürdürmek istemiyor.
Bu faktör de sarı-lacivertli yönetimin elini fazlasıyla güçlendiriyor.
Vinicius Souza, oynadığı 35 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.