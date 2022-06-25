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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Yapılacak transferlerle kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör ön libero bölgesine takviye yapmak istiyor. Jesus'un Gustavo'nun yerine 3 ismi listesine eklediği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Jesus'un listesinde 1 numara ise Carvalho.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Portekizli teknik adamın ısrarla istediği 30 yaşındaki dinamoda Betis, 5 milyon Euro bandına düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Sarı-lacivertliler bu rakamı 2.5, 3 milyona düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Oyuncu tarafında ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, İspanyolların ikna edilmesinin an meselesi olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Carvalho, 49 maçta 4 gol, 5 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

ARAO VE SOUZA BEKLEMEDE

Jesus'un Carvalho'nun alternatifleri olarak belirlediği Belçika'da Lommel'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı ön libero Vinicius Souza ve Flamengo'da ter döken eski öğrencisi Willian Arao konusunda gelen haberler de olumlu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Flamengo; Arao'nun maaş yükünden kurtulmayı düşünüyor ve sarı-lacivertlilerden yaklaşık 3 milyon Euroluk bir teklif bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Bu teklifin durumu da Carvalho'nun transferine bağlı olarak netleşecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Arao, 28 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Belçika'da kiralık oynadığı Mechelen'den Lommel'e dönen 23 yaşındaki Souza ise kariyerini 2. Lig'de yer alan kulüpte sürdürmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Bu faktör de sarı-lacivertli yönetimin elini fazlasıyla güçlendiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

Vinicius Souza, oynadığı 35 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.

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