TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ön liberoya 3 aday!

ARAO VE SOUZA BEKLEMEDE

Jesus'un Carvalho'nun alternatifleri olarak belirlediği Belçika'da Lommel'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı ön libero Vinicius Souza ve Flamengo'da ter döken eski öğrencisi Willian Arao konusunda gelen haberler de olumlu.