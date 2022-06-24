Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirdiği iddia edilmişti.
Sarı-lacivertlilerde Emre Mor transferi için geri sayım sürerken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
TRT Spor'a konuşan Hurma, Emre Mor'un transfer sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Süleyman Hurma'nın Emre Mor ile ilgili yaptığı açıklama:
"Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık"
Hurma ayrıca Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldiklerini ancak transferden vazgeçtiklerini söyledi.
2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.
Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.
28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.
7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.
29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.
26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, kariyerine Karagümrük'te devam etmektedir.