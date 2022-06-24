Haberler Fenerbahçe Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen Emre Mor ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı öne sürülmüştü. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuştu. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 23:17
Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Yeni sezon öncesi takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıkladı.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ile anlaşan ancak oyuncu tarafıyla gerçekleştirilen görüşmede çıkan pürüz sonrası transferden çekilen sarı-lacivertlilerin Emre Mor'u takıma kazandıracağı öne sürülmüştü.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirdiği iddia edilmişti.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor transferi için geri sayım sürerken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

TRT Spor'a konuşan Hurma, Emre Mor'un transfer sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

İşte Süleyman Hurma'nın Emre Mor ile ilgili yaptığı açıklama:

"Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık"

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Hurma ayrıca Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldiklerini ancak transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997'de Danimarka'da dünyaya gelen Emre Mor, Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğudur.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

2022 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde oynamaktadır.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...
F.Bahçe'den 2 hazırlık maçı daha! Tarihleri açıklandı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Burçların EN'leri belli oldu!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Karagümrük'ten açıklama geldi 23:17
Abdülkerim'den G.Saray sözleri! "Çok şükür..." Abdülkerim'den G.Saray sözleri! "Çok şükür..." 22:38
Kasımpaşa Hajradinovic'le uzattı! Kasımpaşa Hajradinovic'le uzattı! 21:15
Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı 21:40
Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi 22:12
Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" Eyüpspor'dan Kazımcan açıklaması! "G.Saray'ın arka bahçesi değiliz" 22:32
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a imzayı attı! F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a imzayı attı! 17:53
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız İtalyanlar duyurdu! Aslan'a bedava yıldız 18:27
Beşiktaş'a yeni sponsor Beşiktaş'a yeni sponsor 19:03
Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... Ferdi'nin peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi... 19:14
Sakaryaspor transferi açıkladı Sakaryaspor transferi açıkladı 19:16
Marsilya Bartuğ'yu açıkladı! Marsilya Bartuğ'yu açıkladı! 19:51