FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferler bu hedef doğrultusunda yapılıyor.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferler bu hedef doğrultusunda yapılıyor.
Lincoln ve Bruno Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler konusunda hareketlilik yaşanıyor.
Yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan Kanarya'da bonservis gelirleri de büyük önem taşıyor.
Harcama limitinin belli olmasının ardından yol haritasını belirleyen Kanarya, kazanacağı bonservis ücretleriyle limitini artıracak.
Öte yandan kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcuların da takıma dönmesiyle yabancı oyuncu sayısı arttı.
Yabancı isimlerin kadroyu şişirmesi nedeniyle mecburi ayrılıklar yaşanması gerekiyor.
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de, deneyimli hocanın raporuna göre takımda kalacak isimler netlik kazanacak.
Bir yandan gözden çıkarılan isimler belirlenirken, diğer yandan da birçok isim transfer teklifleri alıyor.
SZALAI'YE 2 TALİP BİRDEN!
Son olarak Fenerbahçe'nin Macara stoperi Attila Szalai'ye 2 talip birden çıktı.
Attila Szalai, milli takımda gösterdiği performans ile yeniden Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi.
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin vereceği belirtilen Macar stopere Napoli ve Newcastle United talip oldu.
Akşam'ın Goal'den derlediği habere göre; Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı Milan'ı kaptırınca ibreyi yeniden Attila Szalai'ye çevirdi.
"Macar Van Dijk" olarak lanse edilen 24 yaşındaki futbolcu için İngilizler Fenerbahçe'nin kapasını çalacak.
SZALAI İÇİN NAPOLI DE DEVREDE!
Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde Szalai için Napoli'nin de devreye girdiği ifade edildi.
Çizme ekibinin, Kalidou Koulibaly'nin yerini Attila Szalai ile doldurmayı planladığı belirtildi.
Koulibaly'nin takımdan ayrılığının kesinleşmesi sonrası Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi.
İyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda Attila Szalai'nin satışına izin verilecek.
EN AZ 12 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Macar savunma oyuncusu için en az 12 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Apollon Limassol'dan 2.20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szalai, kısa sürede kalitesini gösterdi.
Sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde toplam 65 resmi maça çıkan Macar stoper, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.