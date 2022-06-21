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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Transferi Bruma ve Lincpnl Henrique ile açan Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Yabancı oyuncu sayısı artış gösteren sarı-lacivertlilerde peş peşe vedalar yaşanacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, bonservis geliri elde edebileceği bazı isimlerin satışına onay verme kararı aldı. Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan Attila Szalai'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar ve beklenen bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:28
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transferler bu hedef doğrultusunda yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Lincoln ve Bruno Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler konusunda hareketlilik yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan Kanarya'da bonservis gelirleri de büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Harcama limitinin belli olmasının ardından yol haritasını belirleyen Kanarya, kazanacağı bonservis ücretleriyle limitini artıracak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Öte yandan kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcuların da takıma dönmesiyle yabancı oyuncu sayısı arttı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Yabancı isimlerin kadroyu şişirmesi nedeniyle mecburi ayrılıklar yaşanması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de, deneyimli hocanın raporuna göre takımda kalacak isimler netlik kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Bir yandan gözden çıkarılan isimler belirlenirken, diğer yandan da birçok isim transfer teklifleri alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

SZALAI'YE 2 TALİP BİRDEN!
Son olarak Fenerbahçe'nin Macara stoperi Attila Szalai'ye 2 talip birden çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Attila Szalai, milli takımda gösterdiği performans ile yeniden Avrupa'nın dev kulüplerinin gündemine girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin vereceği belirtilen Macar stopere Napoli ve Newcastle United talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Akşam'ın Goal'den derlediği habere göre; Newcastle United, Lille'den Sven Botman'ı Milan'ı kaptırınca ibreyi yeniden Attila Szalai'ye çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

"Macar Van Dijk" olarak lanse edilen 24 yaşındaki futbolcu için İngilizler Fenerbahçe'nin kapasını çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

SZALAI İÇİN NAPOLI DE DEVREDE!
Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde Szalai için Napoli'nin de devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Çizme ekibinin, Kalidou Koulibaly'nin yerini Attila Szalai ile doldurmayı planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Koulibaly'nin takımdan ayrılığının kesinleşmesi sonrası Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

İyi bir transfer teklifi gelmesi durumunda Attila Szalai'nin satışına izin verilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

EN AZ 12 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Macar savunma oyuncusu için en az 12 milyon euro bonservis bedeli bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Apollon Limassol'dan 2.20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Szalai, kısa sürede kalitesini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde toplam 65 resmi maça çıkan Macar stoper, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Attila Szalai sürprizi! Bonservis bedeli...

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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