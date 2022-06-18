Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi, sarı lacivertlileri değerlendirdi. İşte o sözler...
Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi, sarı lacivertlileri değerlendirdi. İşte o sözler...
"Fenerbahçe, kadrosunu veteran futbolcular üzerine inşa ediyor.
Geçen sezon Mesut Özil ve Jose Sosa, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında, takımın başında olan hoca ile sorun yaşadı.
Mesut kadro dışı kalırken, Sosa da o hoca tarafından oynatılmadı.
Şimdi, Fenerbahçe'nin başına Jorge Jesus geldi. Çok, çok iyi bir teknik direktör. Ancak, takım içi ilişkilerinin iyi olmadığını duydum.
Jesus, eleştiriden ve kendisine itaal edilmemesinden nefret eder.
O, yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanıyor.
Kariyerinde başarılı ve başarısız zamanları oldu. Bu sınav onun için zor olacak. Fenerbahçe, anladığım kadarıyla onu, takım içi düzeni sağlaması için getirdi.
Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek, genç oyunculara şans vermek ve belki de bazı genç oyuncuları satın almak istiyorlar.
Dinamo'nun, böyle bir zamanda Fenerbahçe'yi çekmesi çok iyi oldu.
Oldukça şanslı bir döneme denk geldiler. Herkes ondan iyi bir sonuç bekliyor ama ne olacağı belli değil.
Bu nedenle, Dinamo'nun Fenerbahçe'yi eleyebileceğine inanıyorum.
Kiev'in iyi bir takımı var ve yardım maçlarında da görüldüğü gibi, takım yavaş yavaş ivme kazanıyor.
Dinamo iyi antrenman yapıyor. Genç ve gelecek vadeden oyuncular çıkarıyor.
Örneğin, aynı Vanat'ın kendini nasıl gösterdiğini gördünüz. Sanırım, Fenerbahçe'ye karşı da oynayacak."