Haberler Fenerbahçe Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunca Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Ukrayna basını, Fenerbahçe kurasını değerlendirdi. Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi eleyebileceğini dile getirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:48
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi, sarı lacivertlileri değerlendirdi. İşte o sözler...

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

"Fenerbahçe, kadrosunu veteran futbolcular üzerine inşa ediyor.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Geçen sezon Mesut Özil ve Jose Sosa, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında, takımın başında olan hoca ile sorun yaşadı.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Mesut kadro dışı kalırken, Sosa da o hoca tarafından oynatılmadı.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Şimdi, Fenerbahçe'nin başına Jorge Jesus geldi. Çok, çok iyi bir teknik direktör. Ancak, takım içi ilişkilerinin iyi olmadığını duydum.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Jesus, eleştiriden ve kendisine itaal edilmemesinden nefret eder.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

O, yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanıyor.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Kariyerinde başarılı ve başarısız zamanları oldu. Bu sınav onun için zor olacak. Fenerbahçe, anladığım kadarıyla onu, takım içi düzeni sağlaması için getirdi.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Jesus'un istediği futbolcuları transfer etmek, genç oyunculara şans vermek ve belki de bazı genç oyuncuları satın almak istiyorlar.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Dinamo'nun, böyle bir zamanda Fenerbahçe'yi çekmesi çok iyi oldu.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Oldukça şanslı bir döneme denk geldiler. Herkes ondan iyi bir sonuç bekliyor ama ne olacağı belli değil.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Bu nedenle, Dinamo'nun Fenerbahçe'yi eleyebileceğine inanıyorum.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Kiev'in iyi bir takımı var ve yardım maçlarında da görüldüğü gibi, takım yavaş yavaş ivme kazanıyor.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Dinamo iyi antrenman yapıyor. Genç ve gelecek vadeden oyuncular çıkarıyor.

Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! "Çok iyi oldu"

Örneğin, aynı Vanat'ın kendini nasıl gösterdiğini gördünüz. Sanırım, Fenerbahçe'ye karşı da oynayacak."

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına durmak bilmiyor! 4 bomba daha...
Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi 2023'ün ilk çeyreğinde hizmete girecek!
Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı
Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Kanarya’da 4 transfer birden yolda!
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE?
EL HAMRA SARAYI NEREDE?
İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! 15:30
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 14:58
Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... 14:42
Simge Aköz imzayı attı! Simge Aköz imzayı attı! 14:03
🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 13:48
Cesc Fabregas Monaco'dan ayrıldı! Cesc Fabregas Monaco'dan ayrıldı! 13:47
Daha Eski
Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı 13:02
F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! 12:17
Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." 12:02
Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! 11:29
Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." 11:29
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... 10:43