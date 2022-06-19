Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetimin transfer listesine 3 ismin girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetimin transfer listesine 3 ismin girdiği iddia edildi.
Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği transfer raporuna göre hareket edecek olan yönetim, listesindeki isimlerle temasları da bir yandan sürdürüyor.
İşte Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü, yeli ve yabancı basından da iddialarla gündeme gelen 3 isim...
SEFEROVIC BEKLEMEDE
Benfica forması giyen Haris Seferovic, uzun bir süre gündemde yer almıştı.
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in planlarında yer almayan İsviçreli golcü gözden düştü.
Ayrılması yüksek ihtimal olan 30 yaşındaki forvet, F.Bahçe'den gelecek haberi beklemeye başladı.
Sarı-lacivertliler ise Jesus'un forvet için vereceği rapora göre harekete geçecek.
KANARYA'YA YENİ ROBBEN
Fenerbahçe'nin Rubin Kazan'dan ayrılmak isteyen Anders Dreyer'i gündemine aldığı iddia edildi.
Son olarak ülkesinin takımı Midtjylland'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat için pazarlıkların başladığı bildirildi.
Daha önce G.Saray'la da adı anılan solak yıldız, oyun tarzıyla Robben'e benzetiliyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Dreyer, geçen sezon 36 maçta 18 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.
O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Porto'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo'yla ilgileniyor.
28 yaşındaki Portekizli stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor.
Semedo'nun takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.