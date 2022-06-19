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Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

(F.Bahçe transfer haberi) Jorge Jesus'un yeni teknik direktör olarak göreve getirilmesinin ardından 2 ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ederken hem yerli hem de yabancı basından iddialar da arka arkaya geliyor. Yeni Robben olarak adlandırılan Danimarkalı sağ kanat, 28 yaşındaki Portekizli stoper ve 30 yaşındaki İsviçreli golcü oyuncu listede. İşte Fenerbahçe'nin kanca taktığı 3 yıldızda son gelişmeler... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası transfer çalışmalarına hız veren yönetimin transfer listesine 3 ismin girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attıran sarı lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus'un vereceği transfer raporuna göre hareket edecek olan yönetim, listesindeki isimlerle temasları da bir yandan sürdürüyor.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

İşte Fenerbahçe'nin temasları sürdürdüğü, yeli ve yabancı basından da iddialarla gündeme gelen 3 isim...

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

SEFEROVIC BEKLEMEDE

Benfica forması giyen Haris Seferovic, uzun bir süre gündemde yer almıştı.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in planlarında yer almayan İsviçreli golcü gözden düştü.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Ayrılması yüksek ihtimal olan 30 yaşındaki forvet, F.Bahçe'den gelecek haberi beklemeye başladı.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Sarı-lacivertliler ise Jesus'un forvet için vereceği rapora göre harekete geçecek.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

KANARYA'YA YENİ ROBBEN

Fenerbahçe'nin Rubin Kazan'dan ayrılmak isteyen Anders Dreyer'i gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Son olarak ülkesinin takımı Midtjylland'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat için pazarlıkların başladığı bildirildi.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Daha önce G.Saray'la da adı anılan solak yıldız, oyun tarzıyla Robben'e benzetiliyor.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Dreyer, geçen sezon 36 maçta 18 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

PORTEKİZ'DEN SEMEDO İDDİASI

Kanarya için Portekiz'den de bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Porto'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Olympiakos'ta bulunan Ruben Semedo'yla ilgileniyor.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

28 yaşındaki Portekizli stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor.

Fenerbahçe'den 3 isme kanca! Yeni Robben...

Semedo'nun takımıyla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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