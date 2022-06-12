Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

"PAOK'TA BİRÇOK KİŞİ F.BAHÇE'YE GİTMESİNE ŞAŞIRDI!"

Branco için PAOK kariyeri pek da pozitif değil. PAOK takımındaki birçok kişi, onun Fenerbahçe gibi bir takıma gitmesini şaşkınlıkla karşıladı. Doğrusu, böyle bir gelişmeyi kimse beklemiyordu.