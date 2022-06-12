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Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile beraber Futbol Direktörü olması beklenen Mario Branco ile ilgili editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Yunan gazeteci Stelios Stergiadis ile konuştu. Stergiadis, Mario Branco'nun PAOK dönemini detaylı bir şekilde anlatırken, yaptığı transferlerden, oyuncularla ve medya olan ilişkilerine, PAOK'tan ayrılık sürecinden, Fenerbahçe serüveninde yaşayacağı olası senaryolardan bahsetti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 10:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile beraber Türkiye'ye gelen Mario Branco'nun, sarı lacivertlilerin yeni Futbol Direktörü olacağı konuşulurken, Branco'ya dair editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Yunan gazeteci Stelios Stergiadis ile konuştu. Stergiadis, Branco'nın PAOK dönemini detaylıca anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

"Mario Branco, 2018 yazında, PAOK'a zor bir dönemde geldi. PAOK'un sahibinin sahaya girdiği olaylı AEK maçında yaşananların ardından, 2018 yazında ayrılan Sportif Direktör Lubos Michel'in yerini aldı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK'a önemli bir özgeçmiş ile geldi ancak kendisinden beklenenleri yapamadı. Neredeyse 1.5 yıl sonra, 2020 yazında ayrılması tesadüf olmadı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK, Sportif Direktörlük yaptığı 2018-19 sezonunda iki kupa birden kazanmış olabilir ama önceki yıllardan zaten hazır bir takım vardı. Aslında transfer konusunda özel bir müdahale yapmasına gerek yoktu.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

2019 yazında, takımın kimliğine uymayacak yeni bir karar aldı. Razvan Lucescu, PAOK'tan ayrılmaya karar verdiğinde Branco, Braga'dan Abel Ferreira'yı getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Futbol takımlarında scout ve sportif direktör olmadan önce gazeteci olması peki bir işe yaramadı. Takım muhabirleriyle, bizimle veya taraftarlarla ilişkisi iyi değildi. Eski bir gazeteci olsa da, iletişim konusunda kötüydü. Gazetecilik geçmişinin bir yararı olmadı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Ocak 2018'de, sezonun ikinci yarısında Sergio Oliveira ve Josip Misic'i kiraladı. Ancak, takımda bir karakter ve kimlik yoktu. Örneğin, kendisinin almadığı oyuncuların transfer edilmesine izin verdi. PAOK iyi bir mali yapıya ve psikolojiye sahipti aslında.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Branco, kontrolü elinden kaybetti ve anlaşamadığı futbolcuları da kabul etti. Bu durumu reddedebilirdi ancak oyuncuların transfer edilmesini kabul etti.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK'un sahiplerine herhangi bir itirazda bulunmak istemedi. Bence, PAOK veya Fenerbahçe gibi büyük takımlarda, böylesine önemli bir pozisyonda olabilmeniz için bir duruş sergilemeniz, net tavrınız olması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Takımın birçok oyuncusuyla kötü ilişkileri vardı. Düşünün... 6 yıl sonra PAOK'a veda eden Jose Crespo, sosyal medya hesabından tüm takıma ve camiaya teşekkür etti ancak bir kişi haricinde. O da Branco'ydu.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK'un bir diğer sembol oyuncularından Leo Matos da, ayrılırken aynısını yapmıştı. Branco'ya veda etmedi, teşekkür yazısında ona yer vermedi.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Branco'nun PAOK'tan ayrılmasının sebebi transferler değildi. Bir duruşu ve net tavrı yoktu. Ayrılığının asıl sebebi şu; Birkaç oyuncu, PAOK başkanına, soyunma odasında Branco ile sorun yaşadıklarını söyledi. Bu onun sonunu getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK, oyunun Sportif Direktör olduğu 2. sezonda, FFP nedeniyle küçülmeye gitti. Transferlerde yüksek bütçeli harcamalar yapmadı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

"PAOK'TA BİRÇOK KİŞİ F.BAHÇE'YE GİTMESİNE ŞAŞIRDI!"
Branco için PAOK kariyeri pek da pozitif değil. PAOK takımındaki birçok kişi, onun Fenerbahçe gibi bir takıma gitmesini şaşkınlıkla karşıladı. Doğrusu, böyle bir gelişmeyi kimse beklemiyordu.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

ANTONIO ÇOLAK...
Branco, Antonio Çolak'ı, kendisinin Hajduk'ta çalıştığı dönemden tanıyor. Onu PAOK'a getirdi ve 3.5 milyon euro ödetti. PAOK için önemli bir meblağ verdi. Verilen paraya bakıldığında, başarısız bir transfer olarak hanesine yazıldı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

"FENERBAHÇE'DE ZOR ZAMANLAR GEÇİRECEK!"
PAOK'un Sportif Direktörü Jose Boto ile yakın zamanda yaptığım bir görüşmede, Jorge Jesus'un karakterinin ne kadar zor olduğunu anladım. Görünen o ki Branco, Fenerbahçe'de zor zamanlar geçirecek.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Başarılı bir Sportif Direktör olmak için PAOK'a geldi, kendisinden beklentiler yüksekti ama genel olarak takımla bağ kurmayı başaramadı. Örneklerde belirttiğim gibi, takımla olan kişisel diyaloğu çok kötüydü.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK, 2019 yazında 5 transfer yaptı. Esiti, Douglas Augusto, Stoch, Zivkovic ve Rodrigo Soares'i aldı. Branco'nun yüzde yüz onay verdiği tek transfer Soares'ti. Sportif Direktör olduğunuzda, onaylamadığınız transferler yapılınca bir şeyler hep ters gider. PAOK serüveni de, Branco için bunlardan biriydi.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK'a daha az beklentiyle gelmiş olsaydı daha iyi olabilirdi ama takıma önemli bir katkı sunmadı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK başkanını ayrılığının ardından en çok endişelendiren unsur, soyunma odasıydı. Oyuncuların ilişkileri bozulmuştu ve Branco hakkında iyi konuşmuyorlardı.

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

PAOK ondan sonra deneyimli ve başarıya odaklı oyunculardan kurulu bir takım kurdu."

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