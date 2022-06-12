Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Mario Branco için olay sözler! "Zor zamanlar geçirecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile beraber Türkiye'ye gelen Mario Branco'nun, sarı lacivertlilerin yeni Futbol Direktörü olacağı konuşulurken, Branco'ya dair editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Yunan gazeteci Stelios Stergiadis ile konuştu. Stergiadis, Branco'nın PAOK dönemini detaylıca anlattı. İşte o sözler...
"Mario Branco, 2018 yazında, PAOK'a zor bir dönemde geldi. PAOK'un sahibinin sahaya girdiği olaylı AEK maçında yaşananların ardından, 2018 yazında ayrılan Sportif Direktör Lubos Michel'in yerini aldı.
PAOK'a önemli bir özgeçmiş ile geldi ancak kendisinden beklenenleri yapamadı. Neredeyse 1.5 yıl sonra, 2020 yazında ayrılması tesadüf olmadı.