Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 103-92 (Anadolu Efes - Fenerbahçe maç özeti izle)

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek ilk galibiyetini aldı ve seride durumu 2-1'e getirdi.



İlk periyotta iki takımda dış atışlardan sayılar buldu. Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinden 4 isabet bulurken, Anadolu Efes'in rakibine yanıtı gecikmedi ve 7 üç sayı isabeti bulduğu ilk periyodu 31-25 üstün kapattı.



İkinci periyotta Fenerbahçe Beko bulduğu sayılarla 16'ncı dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu sayılara Micic ve Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 52-50 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üstü üste kaydettiği sayılarla 24'üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, art arda bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmasına karşın Anadolu Efes, final periyoduna 76-69 üstün girdi.



Dördüncü periyotta lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in üst üste kazandırdığı basketlerle 34'üncü dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 103-92 galip ayrıldı.



SARI-LACİVERTLİ YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe'de Özgür Özaktaç, Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Sertaç Komsuoğlu mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.