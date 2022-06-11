Haberler Fenerbahçe Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 103-92 (Anadolu Efes - Fenerbahçe maç özeti izle)

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 103-92 (Anadolu Efes - Fenerbahçe maç özeti izle)

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sinan Erdem'de oynanan zorlu mücadeleyi lacivert-beyazlılar 103-92 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin 4. maçı 13 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:05 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:18
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 103-92 (Anadolu Efes - Fenerbahçe maç özeti izle)

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek ilk galibiyetini aldı ve seride durumu 2-1'e getirdi.

İlk periyotta iki takımda dış atışlardan sayılar buldu. Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinden 4 isabet bulurken, Anadolu Efes'in rakibine yanıtı gecikmedi ve 7 üç sayı isabeti bulduğu ilk periyodu 31-25 üstün kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko bulduğu sayılarla 16'ncı dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 37-38. Guduric ve Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu sayılara Micic ve Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 52-50 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Larkin'in üstü üste kaydettiği sayılarla 24'üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 63-53. Fenerbahçe Beko, art arda bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmasına karşın Anadolu Efes, final periyoduna 76-69 üstün girdi.

Dördüncü periyotta lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in üst üste kazandırdığı basketlerle 34'üncü dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 92-76. Aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, mücadeleden 103-92 galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİ YÖNETİCİLER YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe'de Özgür Özaktaç, Kemal Danabaş, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci ve Sertaç Komsuoğlu mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus son raporunu Ali Koç’a iletti! İşte Jesus’un takımda kalmasını ve gönderilmesini istediği futbolcular…
Beşiktaşlı eski futbolcu Vagner Love'un cinsel ilişki videosu ifşa oldu! Görüntülerdeki Pamela Butt isyan etti
Jesus önlemini aldı! F.Bahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor
İşte G.Saray başkanı Dursun Özbek'in ilk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yılın transferi duyuruldu! Marcelo F.Bahçe'ye
Jesus önlemini aldı! F.Bahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
En yakın kandil ne zaman?
İSTANBUL İZMİR ANKARA HAVA DURUMU
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollanda - Polonya maçı CANLI Hollanda - Polonya maçı CANLI 21:47
Galler – Belçika | CANLI Galler – Belçika | CANLI 21:35
Lüksemburg - Türkiye maçı CANLI izle Lüksemburg - Türkiye maçı CANLI izle 21:33
İşte G.Saray başkanı Dursun Özbek'in ilk sözleri! İşte G.Saray başkanı Dursun Özbek'in ilk sözleri! 21:15
Anadolu Efes seride ümidini korudu! Anadolu Efes seride ümidini korudu! 21:01
Eriksen'den Trabzonspor'a sözleşme cevabı! Eriksen'den Trabzonspor'a sözleşme cevabı! 19:55
Daha Eski
Yılın transferi duyuruldu! Marcelo F.Bahçe'ye Yılın transferi duyuruldu! Marcelo F.Bahçe'ye 19:34
Macaristan - Almanya | CANLI Macaristan - Almanya | CANLI 18:52
Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! Beşiktaş'tan yerli sol beke teklif! 18:51
İngiltere - İtalya | CANLI İngiltere - İtalya | CANLI 18:49
Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in Azerbaycan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Leclerc'in 18:45
Fenerbahçe'de sol kanat bombası! İşte listedeki isimler... Fenerbahçe'de sol kanat bombası! İşte listedeki isimler... 18:39