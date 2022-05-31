Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

O FOTOĞRAFTAN SONRA... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz Cumhurbaşkanı ve Jorge Jesus 'un aralarında bulunduğu o meşhur fotoğraf fitili ateşlemişti.

Jesus'un bir dönem Flamengo'ya da gidebilme ihtimali doğmuş ancak Brezilya temsilcisi, Sousa ile yola devam kararı almıştı.