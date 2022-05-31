Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör hasretine son vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör hasretine son vermeye hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal oldukça iyi giden form grafiğine karşın, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyordu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında Löw ile temaslarda bulunmuş ancak Alman hoca ile anlaşamamıştı.
Löw'ün istediği yüksek bonservis nedeniyle anlaşma sağlanamazken ibre Jorge Jesus'a dönmüştü.
O FOTOĞRAFTAN SONRA...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz Cumhurbaşkanı ve Jorge Jesus'un aralarında bulunduğu o meşhur fotoğraf fitili ateşlemişti.
Jesus'un bir dönem Flamengo'ya da gidebilme ihtimali doğmuş ancak Brezilya temsilcisi, Sousa ile yola devam kararı almıştı.
Bununla beraber Fenerbahçe, Jesus için temaslarını sıklaştırmıştı.
Maddi pazarlıklar ve gelecek planlaması, Fenerbahçe - Jesus görüşmelerindeki en önemli detay olmuştu.
İddialara göre Jesus ve ekibinin toplam maliyeti, Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro bandında olacaktı.
Bununla beraber, Jesus konusunda sona gelindi...
Portekiz basını, Jorge Jesus'un Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu.
A Bola başta olmak üzere Portekiz'in önemli gazeteleri, Jorge Jesus'un 31 Mayıs Salı günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti.
Bununla beraber Jesus'un, 2 yardımcısı ve 1 avukatı ile beraber seyahat edeceği duyuruldu.
Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı lacivertlilerin, Jesus ile beraber forvet transferi konusunda da önemli adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.