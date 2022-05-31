Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz gazetelerinden A Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, 31 Mayıs Salı günü, Fenerbahçe'ye imza atmak için yardımcıları Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukatı Luis Miguel Henrique ile beraber İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:08 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:42
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör hasretine son vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal oldukça iyi giden form grafiğine karşın, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyordu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında Löw ile temaslarda bulunmuş ancak Alman hoca ile anlaşamamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Löw'ün istediği yüksek bonservis nedeniyle anlaşma sağlanamazken ibre Jorge Jesus'a dönmüştü.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

O FOTOĞRAFTAN SONRA...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz Cumhurbaşkanı ve Jorge Jesus'un aralarında bulunduğu o meşhur fotoğraf fitili ateşlemişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Jesus'un bir dönem Flamengo'ya da gidebilme ihtimali doğmuş ancak Brezilya temsilcisi, Sousa ile yola devam kararı almıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Bununla beraber Fenerbahçe, Jesus için temaslarını sıklaştırmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Maddi pazarlıklar ve gelecek planlaması, Fenerbahçe - Jesus görüşmelerindeki en önemli detay olmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

İddialara göre Jesus ve ekibinin toplam maliyeti, Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro bandında olacaktı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Bununla beraber, Jesus konusunda sona gelindi...

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Portekiz basını, Jorge Jesus'un Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

A Bola başta olmak üzere Portekiz'in önemli gazeteleri, Jorge Jesus'un 31 Mayıs Salı günü Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Bununla beraber Jesus'un, 2 yardımcısı ve 1 avukatı ile beraber seyahat edeceği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un geliş tarihi belli oldu!

Sarı lacivertlilerin, Jesus ile beraber forvet transferi konusunda da önemli adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Pjanic'in yerine geliyor! Valerien Ismael onayladı...
Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? THY'den son dakika maske açıklaması geldi
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme
G.Saray yeni Kerem'ini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme
Transferde sona gelindi! 2 imza birden...
AÖF FİNAL SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi Daha önce de ilgilenmişti! Fırtına'ya önerildi 09:50
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 09:47
F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi F.Bahçe'nin yeni hocası geliyor! İşte tarihi 09:08
Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme Takımdan ayrılacağı iddia edilmişti! Flaş gelişme 08:24
G.Saray yeni Kerem'ini buldu! G.Saray yeni Kerem'ini buldu! 08:06
Futbolu kurtardı Futbolu kurtardı 01:47
Daha Eski
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:53
UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! UEFA'dan Devler Ligi finalindeki skandal için flaş hamle! 23:52
Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! Ağaoğlu Nwakaeme gerçeğini açıkladı! 23:34
Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! Potada ilk finalist F.Bahçe Beko! 23:34
Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı Aslan bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı 23:34
Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! "İmkansız yok" Şampiyonlar fotomac.com.tr’ye konuştu! "İmkansız yok" 23:33