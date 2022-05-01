Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

Teknik direktör İsmail Kartal her geçen hafta performansını artırıyor. İlk etapta sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yakaladığı başarıyla bir anda kafaları karıştırdı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde ilk plan olarak Löw ve Jorge Jesus'tan birini getirme planı vardı. Fakat İsmail Kartal da artık bu rekabetin içinde. Camia ve kulüp içinde artık İsmail Kartal'ın devam etmesinin daha doğru olacağı fikri de güçlendi.