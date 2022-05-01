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Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

Son dakika spor haberi: Bu sezon yarıştığı kulvarlarda beklediği sonuçları alamayan Fenerbahçe sezonu kupasız kapattı. Şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilen Fenerbahçe'de hoca belirsizliği yaşanıyor.Listedeki isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim ikiye bölündü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 14:58
Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

Teknik direktör İsmail Kartal her geçen hafta performansını artırıyor. İlk etapta sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yakaladığı başarıyla bir anda kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde ilk plan olarak Löw ve Jorge Jesus'tan birini getirme planı vardı. Fakat İsmail Kartal da artık bu rekabetin içinde. Camia ve kulüp içinde artık İsmail Kartal'ın devam etmesinin daha doğru olacağı fikri de güçlendi.

Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

Bunda en önemli etkenlerden biri mali şartlar. 2022-23 sezonuna kadro ve sistem hemen hemen hazır. Kadronun sadece birkaç doğru takviye ile daha da iyi hale gelebileceği kaydediliyor.

Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

İsmail Kartal'ın oyuncularla iletişimi iyi ve mali riski çok düşük. Ancak tam tersi olarak ünlü hocalar Löw ve Jesus'un maliyeti yüksek. Ayrıca herhangi bir kötü gidişat durumunda iki hocanın da yüksek tazminatları olacak.

Fenerbahçe'de hoca karmaşası! Yönetim ikiye bölündü

İsmail Kartal da böyle bir tazminat yükü yok. Bunun yanında yeni gelecek hocalar transfer bütçesi isteyecek. Üstelik başarı garanti değil ve belli bir uyum süreci gerekecek.

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