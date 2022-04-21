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Alex'in özlemi

Türkiye'de forma giydiği dönemde sadece Fenerbahçelilerin değil ezeli rakiplerinin de saygı duyduğu Alex de Souza The Players Tribune isimli internet sitesine konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Alex'in özlemi

Türkiye'de forma giydiği dönemde sadece Fenerbahçelilerin değil ezeli rakiplerinin de saygı duyduğu Alex de Souza The Players Tribune isimli internet sitesine konuştu. Efsane isim "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarları bana her zaman iyi davrandı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle hoş muhabbetler ediyordu. Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi" dedi. Alex, Fenerbahçe- Galatasaray maçları için "Adeta bir asvaş. Lig şampiyonu olabilirsin ama rakibine kaybettiysen bu tam bir şampiyonluk sayılmaz. Her ikisi de şampiyon olmadıysa tüm muhabbet hangisinin ligi üstte bitirdiği üzerine" ifadelerini kullandı.

LEFTER'İN YERİ BAŞKADIR
"Bir keresinde Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncusu Lefter ile öğle yemeği yemeye gittik. 80'li yaşlarındaydı. Konuşma sırasında 'Benim heykelim varsa, Alex'in de olmalı' diye takıldı. Taraftarlar o heykeli yaptırdı.

O GÜNÜ ASLA UNUTAMAM
"Kulüpten ayrıldığım gün evimin etrafını çeviren insanları hatırlıyorum. Duvarlardan atlayıp, evin bahçesine girip, kilometrelerce öteden benim için geldiler. Teşekkür edip elini sıktılar. O günü unutamam"

G.SARAY TARAFTARI GELDİ BANA SARILDI
"Daha önce hapse girip çıkmış devasa bir Galatasaray taraftarı bana sarıldı. Alex bize az çektirmedin ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum dedi. Bu tam bir çılgınlıktı. Türkiye'de forma giydiğim dönemde her takım taraftarından çok büyük ilgi gördüm. Ben de onları çok seviyorum.

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