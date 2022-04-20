Fenerbahçe'de yükselişin sırrı ortaya çıktı! O detay...

Milliyet'in haberine göre, bu durum maçlarda ve antrenmanlarda hemen kendini belli ediyor. Transfer konusu da yine bu açıdan öne çıkıyor. Maaşların gününde ödeniyor olması gerek iç transferde gerekse dış transferde de kulübün elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin yakalamış olduğu bu maaş ödeme başarısı sayesinde futbolculara yapılan pazarlık masasında kulüp masada daha güçlü oturuyor.