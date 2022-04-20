Fenerbahçe'de yükselişin sırrı ortaya çıktı! O detay...

Süper Lig'de son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir seri tutturan Fenerbahçe'de takımdaki huzur ortamı gözlerden kaçmıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yakaladığı hava ve çalışma düzeni futbolcuların hoşuna gidiyor. Öte taraftan maddi açıdan takımda herkesin kafasının rahat olması da bu başarılı ortamın oluşmasında önemli yer tutuyor.
Özellikle Başkan Ali Koç, futbolculara ve teknik heyete maaş ödemelerinin günü gününe yapılması konusunda çok hassas davranıyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediliyor. Ödeme istikrarının sağlanması takımın saha içi performansını olumlu anlamda etkiliyor. Futbolcular maaş konusunda bir belirsizlik yaşamayınca kafalarını tamamen saha içine verebiliyor.