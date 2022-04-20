Alex de Souza'dan şampiyonluk ve Fenerbahçe Galatasaray derbisi itirafı! "Adeta bir savaş"

Fenerbahçe 'de oynadığı dönemde Galatasaraylı bir taraftarla yaşadığı anıyı da paylaşan Alex, "Ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Daha önce hapse girip çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti. Kapıyı açtım ve adam bana: 'Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin? Bize az çektirmedin ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum.' dedi. Sarıldı, teşekkür etti ve gitti. Çılgınlık" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN FUTBOLCUSUYKEN YAŞADIĞIM YILLAR GİBİ..."

Futbolcularına yaşananlardan ders çıkarmaları için anılarını hafızalarında tutmalarını telkin ettiğini söyleyen Alex, "Şunun farkındayım ki; yaşananlar, başarılanlar veya kazanılanlardan daha çok, geride kalıcı olan hep 'duygular' oluyor. Duygular kalıcı olduğuna göre, onlara iyi bakmalıyız. Onları hafızamızda iyi saklamalıyız. Bugün bir antrenör ve eğitmen olarak, kariyerimde mutlu olduğum anları hatırlamayı seviyorum. Tıpkı İstanbul'da Fenerbahçe'nin futbolcusuyken yaşadığım yıllar gibi. Bütün bunlar, futbolda hayallerin kabuslardan daha fazla olduğunu bana hatırlatıyor. 'Her zaman hafızanızı taze tutun ve sabırlı olmayı öğrenin' diye tavsiyede bulunuyorum çocuklara… Yolunuzda karşınıza çıkan aksilikleri unutmamak için hafızanıza ihtiyacınız var. Sabır ise bu aksilikleri yaşayınca vazgeçmemek için..." diye konuştu.