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Fenerbahçe'de Selahattin Baki: Bayram yapacağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, “Kadıköy’deki derbiler Fenerbahçe için bayramdır. Biz de bayrama hazırız” derken, gözlerinin hakem Atilla Karaoğlan’ın üzerinde olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Selahattin Baki: Bayram yapacağız

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, derbilerin bir bayram olduğunu, Galatasaray'ı yenerek taraftarlara bayram sevinci yaşatmak istediklerini söyledi. "Fenerbahçe için her derbi bayramdır. Biz de bu hafta sonu bayrama hazırız. Samandıra'da ortam hiç olmadığı kadar iyi. Takımımıza güveniyoruz" diyen Baki, "Kadıköy'de genel anlamda derbinin favorisi bellidir. Trabzonspor maçındaki gibi kötü niyet olmazsa bu maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ENTERESAN BİR ATAMA
Derbide gözlerinin Atilla Karaoğlan'ın üzerinde olacağını belirten Selahattin Baki, "Hakem atamasının enteresan olduğunu belirtebilirim. Bu konuyla ilgili ortamı çok germek istemiyorum. Ancak gözlerimiz üzerinde olacak" dedi. Baki ayrıca, "İsmail hocayı bu yüzden seçtik. Kendisi bu karanlık günlerde F.Bahçe'ye ışık oldu... 14 ay önce, 1959 öncesi şampiyonluklar için resmi başvuru yaptık. Nihat Özdemir 1 hafta içinde cevap vereceğiz dedi. Bırakın 1 haftayı, sene geçti ses yok. Ufak bir açıklama bile yapmadan gitti" şeklinde konuştu.

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