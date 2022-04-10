İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Fenerbahçe'de geçen sezonun aksine bu sezona iyi başlayan Mesut Özil, takımına ligde 8 gollük katkıda bulunsa da hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadı.
Bu sezon sağlık sorunları nedeniyle 31 lig maçının 9'unu kaçıran Mesut, son haftalarda yeniden forma şansı bulmaya başlasa da performansıyla sınıfta kaldı.
30. haftada oynanan Konyaspor maçında devre arasında oyundan alınan Mesut, karşılaşma sornası hocası İsmail Kartal'la yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılırken, bu olay dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.