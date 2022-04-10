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İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Ada basını, Mesut Özil'in Arsenal'deki problemlerini Fenerbahçe'de tekrarladığını belirterek, sarı-lacivertlilerin yıldız isim için flaş bir hamleye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:30
UĞUR SARIKAYA
İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Fenerbahçe'de geçen sezonun aksine bu sezona iyi başlayan Mesut Özil, takımına ligde 8 gollük katkıda bulunsa da hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'la yaşadığı sorunlar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamadı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Bu sezon sağlık sorunları nedeniyle 31 lig maçının 9'unu kaçıran Mesut, son haftalarda yeniden forma şansı bulmaya başlasa da performansıyla sınıfta kaldı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

30. haftada oynanan Konyaspor maçında devre arasında oyundan alınan Mesut, karşılaşma sornası hocası İsmail Kartal'la yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakılırken, bu olay dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Özellikle İngiliz basını, Mesut'un durumuna özel ilgi gösterirken, dailycannon.com'dan flaş bir iddia geldi.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Habere göre Mesut Özil'in 'rezil' bir sona yaklaştığı ve Fenerbahçe'nin de yıldız ismin sözleşmesini feshetmek için harekete geçtiği vurgulandı.

İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil hamlesi...

Mesut'la David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin ilgilendiği belirtilirken, ABD ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemediği ve sözleşme feshini beklediği kaydedildi.

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