Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.
Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.
Zelenov yaptığı açıklamada; "Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki sol bek Ayrton Lucas, Spartak Moskova'da bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
"AYRILMA GİBİ DÜŞÜNCESİ YOK"
Ayrton Lucas'ın menajeri Carlos Leite, "FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sözleşmeleriyle ilgili hak tanıdı. Ancak Ayrton Lucas'ın Spartak Moskova'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok." dedi.