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Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas ile ilgilendiği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı iddia edilmişti. 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Spartak Moskova'dan transfer iddialarına cevap geldi. Rus ekibin basın sözcüsü Dmitry Zelenov transfer söylentileriyle ilgili net konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 19:29
Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

Zelenov yaptığı açıklamada; "Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

24 yaşındaki sol bek Ayrton Lucas, Spartak Moskova'da bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

"AYRILMA GİBİ DÜŞÜNCESİ YOK"
Ayrton Lucas'ın menajeri Carlos Leite, "FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sözleşmeleriyle ilgili hak tanıdı. Ancak Ayrton Lucas'ın Spartak Moskova'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok." dedi.

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