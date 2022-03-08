Spartak Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Ayrton Lucas...

Zelenov yaptığı açıklamada; " Spartak Moskova 'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki sol bek Ayrton Lucas, Spartak Moskova'da bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.