Fenerbahçe Safiport 77- 56 TTT Riga (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Safiport, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Letonya'nın TTT Riga ekibiyle karşı karşıya geldi. Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 19-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 36-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 17 sayıya (58-41) çıkaran ev sahibi ekip, salondan 77-56 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta McBride 18, Sabally 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Eşleşmede tüm müsabakalar, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Serinin ikinci maçı 10 Mart Perşembe günü, gerekmesi durumunda üçüncü maç da 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.