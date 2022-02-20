Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Hatayspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe, Hatayspor maçına 6 eksikle çıkacak. Kritik müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 14:30
Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI İZLE 💥 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Osayi, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Kaabi, Benzia, Kahrama, Diouf

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

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