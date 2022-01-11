Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'a da kaybetti. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek üzere göreve soyunan Ali Koç ile yaşanan kötü sezonlara bir yenisi daha eklenince taraftarların da sabrı taştı.





Tribünler Adana Demirspor'un 2. golünden itibaren maçı bırakarak tepkilerini başkan Ali Koç'a, yönetimine ve sarı-lacivertli futbolculara çevirdiler. Büyük umutlarla gelen Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye tezahürat yaptılar.



