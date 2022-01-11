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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe evinde Adana Demirspor’a yenilerek bir şok daha yaşadı. Kadıköy’de başkan Ali Koç ve futbolcular sert tezahüratlarla protesto edildiler. Büyük umutlarla gelen Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye tezahürat yaptılar. Daha önceki maçlarda taraftarlarla tartışmalara giren Koç bu defa kendisine yapılan protestolara alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'a da kaybetti. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek üzere göreve soyunan Ali Koç ile yaşanan kötü sezonlara bir yenisi daha eklenince taraftarların da sabrı taştı.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

Tribünler Adana Demirspor'un 2. golünden itibaren maçı bırakarak tepkilerini başkan Ali Koç'a, yönetimine ve sarı-lacivertli futbolculara çevirdiler. Büyük umutlarla gelen Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye tezahürat yaptılar.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

ALKIŞLARLA CEVAP VERDİ
Fenerbahçe taraftarı maçın son bölümünde sürekli başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Daha önceki maçlarda taraftarlarla tartışmalara giren Koç bu defa kendisine yapılan protestolara alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi 90 dakika bitiminde de sürdü. Fenerbahçeli seyirciler Ülker Stadı'na hemen terk etmediler. Başkan Koç ve yönetimine istifa tezahüratlarını sürdürdüler.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! "Koskoca Fener'i ne hale getirdin"

SADECE KIM'E ALKIŞ
Fenerbahçe taraftarı sadece başkan Ali Koç ve yönetimine tepki göstermedi. Aynı zamanda futbolcular da bu tepkilerden nasiplerini aldılar. Meşin yuvarlak sarı-lacivertli oyuncuların ayağına geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Taraftarlar Kim-Min Jae'yi topu aldığında alkışladılar. Onun dışındaki her oyuncu sert şekilde protesto edildi.

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