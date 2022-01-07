Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye net mesaj! Para değil proje

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasındaki ilk isim olan Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde henüz somut bir adım atılamadı. Sabah'ın derlediği habere göre Başkan Ali Koç, Alman hocaya ilk yaptığı yıllık 5 milyon Euro'luk teklifi 6 milyon Euro'ya yükselterek yeni bir hamlede bulundu. Löw'ün en önemli isteklerinden biri olan ekibiyle göreve gelmesine de onay verildi. Ayrıca Löw'ün yakın çevresiyle de temas kuran Başkan Koç dört bir yandan 61 yaşındaki çalıştırıcıya 'Evet' dedirtmeye çalışıyor.



BENİM SCOUT EKİBİM OLACAK



Ancak Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri var. Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu. Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor.