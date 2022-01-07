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Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye net mesaj! Para değil proje

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Joachim Löw, sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmede şartlarını bir bir sıraladı. Alman teknik adam, kendisine 6 milyon euro yıllık ücret öneren Fenerbahçe yönetiminden istediği oyuncuların alınmasını isterken, aradaki tek pürüz Ali Koç'un anlaştığı menajerlik şirketi... İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye net mesaj! Para değil proje

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasındaki ilk isim olan Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde henüz somut bir adım atılamadı. Sabah'ın derlediği habere göre Başkan Ali Koç, Alman hocaya ilk yaptığı yıllık 5 milyon Euro'luk teklifi 6 milyon Euro'ya yükselterek yeni bir hamlede bulundu. Löw'ün en önemli isteklerinden biri olan ekibiyle göreve gelmesine de onay verildi. Ayrıca Löw'ün yakın çevresiyle de temas kuran Başkan Koç dört bir yandan 61 yaşındaki çalıştırıcıya 'Evet' dedirtmeye çalışıyor.

Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye net mesaj! Para değil proje

BENİM SCOUT EKİBİM OLACAK

Ancak Löw'ün de Fenerbahçe'den önemli istekleri var. Alman teknik adam, futbolu A'dan Z'ye, U11'den A takıma kadar full teslim istiyor. Ayrıca deneyimli hoca kendi scout ekibini de getirmeyi şart koştu. Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor.

Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye net mesaj! Para değil proje

Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.

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