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Golcülerden umut yok!

Kanarya'nın golcüleri geride kalan 14 haftada hayal kırıklığı yaşattı. Göztepe maçında beraberlik golünü atan Serdar Dursun, 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Berisha ise 8 lig sınavında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Golcülerden umut yok!
Kanarya'nın golcüleri geride kalan 14 haftada hayal kırıklığı yaşattı. Göztepe maçında beraberlik golünü atan Serdar Dursun, 9 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Berisha ise 8 lig sınavında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de en skorer ismi ise 11 lig maçında 574 dakika sahada kalan ve 4 gol atan Mesut Özil oldu.
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