FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas kayıplarda

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinin başında gelen Dimitris Pelkas'a bir haller oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona geç başlayan Yunan futbolcu, forma giydiği 12 resmi maç 389 dakika sahada kalırken, skora katkı sağlayamadı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinin başında gelen Dimitris Pelkas'a bir haller oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona geç başlayan Yunan futbolcu, forma giydiği 12 resmi maç 389 dakika sahada kalırken, skora katkı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ise oynadığı 34 resmi maçta 8 gol, 8 asistle adından söz ettirmişti.