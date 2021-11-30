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Fenerbahçe haberleri | "Enner Valencia Adama Traore ile oynayabilir"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Sarı lacivertlilerin en golcü oyuncuları arasında yer alan Valencia, İstanbul'a veda edebilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın ilgilendiği yıldız futbolcunun olası transferini İngiliz gazeteci yorumladı. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 11:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 11:56
Fenerbahçe haberleri | "Enner Valencia Adama Traore ile oynayabilir"

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, gözünü ocak ayı ara transfer dönemine çevirmişti. Ancak sarı lacivertlilerde bu tarihte flaş bir ayrılık da yaşanabilir.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçeli Enner Valencia ile Wolverhampton'ın ilgilendiği konuşuluyordu. Daha önce Premier Lig'de forma giyen Valencia'nın olası transferini İngiliz gazeteci Luke Hatfield yorumladı.

"ADAMA TRAORE İLE OYNAYABİLİR"

Hatfield, bunun sürpriz bir transfer gelişmesi olduğunu ancak gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"Evet gerçekçi bir transfer. Pek çok kişinin Enner Valencia'yı sezon öncesinde Wolves ile ilişkilendireceğini düşünmüyordum. Valencia'nın gelişi, yaşı göz önüne alındığında çok bir heyecan yaratmayacak. Ancak hala Avrupa'da yüksek bir performans sergileyen biri. Ayrıca Ekvador formasıyla 67 maçta 34 gol kaydettiği rekoru oldukça etkileyici.

Adama Traore takımdayken, onunla oynayabilir. Bruno Lage'in ilk 11'inde Francisco Trincao ve Pedro Neto gibi isimlerle rekabet edebilir."

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