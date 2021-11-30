Fenerbahçe eriyor

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Kanarya, İzmir'de Göztepe'ye takılarak yine tekledi: 1-1. Şampiyonluk yarışında 2 puan daha kaybeden sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. İlk 45 dakikada Kanarya sadece bir isabetsiz şut çekerken, Göztepe 40'ta Jahovic ile öne geçti. Makedon forvet, Mesut Özil'in kısa düşen geri pasında Kim'i de çalımladıktan sonra topu köşeden filelerle buluşturdu.

HALİL DİREĞE TAKILDI

İkinci yarının başında Halil Akbunar'ın vuruşunda top yan direkten geri geldi. Karşı atakta Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları da sonuç vermeyince karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Fenerbahçe'de 88'de Filip Novak ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler 15. haftada Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise yine sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

30 YILIN 2'NCİ KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 1991/92'den bu yana ilk 14 maçlar itibarıyla 2018/19'un (14 puan) ardından en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor (24 puan). Göztepe kalesine dört şut gönderebilen sarı-lacivertliler, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'deki en düşük sayısını tekrarladı.