FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Yıldız futbolcu formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, takıma henüz katılmadı.

Ekvador basınında yer alan haberde Valencia'nın 17. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.

Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.







