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FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin 14. haftasında sahasıdna Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde 1 aydır sahalardan uzak kalan Enner Valencia'nın da son durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun 17. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 17:49
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Yıldız futbolcu formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, takıma henüz katılmadı.

Ekvador basınında yer alan haberde Valencia'nın 17. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor.

Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.



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