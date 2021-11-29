Crespo ilk aday

Orta sahada rotasyon olması halinde formaya en yakın isim Miguel Crespo. Portekizli futbolcu, derbide oyuna girdikten sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sakatlığı geçen ve son idmanlarda hazır görünen Luiz Gustavo da Vitor Pereira'dan forma bekliyor.
Orta sahada rotasyon olması halinde formaya en yakın isim Miguel Crespo. Portekizli futbolcu, derbide oyuna girdikten sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sakatlığı geçen ve son idmanlarda hazır görünen Luiz Gustavo da Vitor Pereira'dan forma bekliyor.