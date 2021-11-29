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Crespo ilk aday

Orta sahada rotasyon olması halinde formaya en yakın isim Miguel Crespo. Portekizli futbolcu, derbide oyuna girdikten sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sakatlığı geçen ve son idmanlarda hazır görünen Luiz Gustavo da Vitor Pereira'dan forma bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Crespo ilk aday
Orta sahada rotasyon olması halinde formaya en yakın isim Miguel Crespo. Portekizli futbolcu, derbide oyuna girdikten sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Sakatlığı geçen ve son idmanlarda hazır görünen Luiz Gustavo da Vitor Pereira'dan forma bekliyor.
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